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Решение о визите Макрона в Киев не принято – правительство Франции

Вторник, 14 июня 2022, 15:08

Возможный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев является одним из "нескольких вариантов", которые сейчас рассматриваются, но решение о нем еще не принято.

Об этом заявила спикер французского правительства Оливия Грегуар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Решения нет", - отметила она в связи с сообщениями, что Эммануэль Макрон хочет поехать в Киев в четверг вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Марио Драги.

Напомним, итальянская газета La Stampa ранее сообщила, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон совершат визит в Украину 16 июня.

Издание отметило, что лидеры приедут вместе, чтобы подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Представитель федерального правительства ранее днем ​​не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что в ближайшие дни в Киев прибудут главы трех государств и правительств.

Сам Шольц отказался комментировать сообщение о его совместной поездке в Киев с Макроном и Драги в ближайшие дни.

В прошлую пятницу Елисейский дворец сообщил, что президент Франции во вторник будет с визитом в Румынии, а в среду отправится в Молдову.

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