Влада Барселони виміряє рівень шуму, щоб покращити здоров'я містян

Влада іспанського міста Барселона розпорядилася встановити вимірювачі рівня шуму в 11 районах, щоб визначити, як шумове забруднення впливає на громадське здоров’я і як із ним боротися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Дослідження управління з питань громадського здоров’я Барселони показало, що близько 57% мешканців міста постійно зазнають впливу гучнішого за рекомендований ООН рівень шуму. У Європі в середньому від шумового забруднення страждає кожен п’ятий.

За словами радника міськради Барселони з питань кліматичної надзвичайної ситуації та екологічного переходу Елоя Бадії, якщо рівень шуму в районі, де будуть встановлені шумоміри, буде перевищувати допустимий понад два тижні, його оголосять "акустично небезпечним".

"У такому разі район повинен буде представити план дій, який можна скласти спільно із сусідами, ресторанами та іншими, щоб пом’якшити шкоду, яка завдається", – пояснює Елой Бадія.

Серед рекомендованих заходів – обмеження часу обслуговування клієнтів на вулиці та годин продажу алкоголю, а також запровадження системи грантів для звукоізоляції вікон і стін для місцевих жителів.

У Барселоні в останні місяці різко зріс рівень шумового забруднення, каже місцева влада. Одна з причин – збільшення кількості терас через коронавірусні обмеження, які передбачали обслуговування лише на свіжому повітрі.

У березні 2020 року Європейське агентство з охорони довкілля підрахувало, що близько п’ятої частини європейців стикаються з постійним шумом від дорожнього руху - настільки гучним, що він може завдати шкоди їхньому здоров’ю.