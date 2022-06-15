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Власти Барселоны измерят уровень шума, чтобы улучшить здоровье горожан

Среда, 15 июня 2022, 23:31

Власти испанского города Барселона распорядились установить измерители уровня шума в 11 районах, чтобы определить, как шумовое загрязнение влияет на общественное здоровье и как с ним бороться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Исследование управления по вопросам общественного здоровья Барселоны показало, что около 57% жителей города постоянно испытывают влияние громче рекомендованного ООН уровня шума. В Европе в среднем от шумового загрязнения страдает каждый пятый.

По словам советника горсовета Барселоны по вопросам чрезвычайной климатической ситуации и экологического перехода Элоя Бадии, если уровень шума в районе, где будут установлены шумомеры, будет превышать допустимый более двух недель, его объявят "акустически опасным".

"В таком случае район должен будет представить план действий, который можно составить совместно с соседями, ресторанами и другими, чтобы смягчить наносимый ущерб", - объясняет Элой Бадия.

Среди рекомендованных мер – ограничение времени обслуживания клиентов на улице и часов продажи алкоголя, а также внедрение системы грантов для звукоизоляции окон и стен для местных жителей.

В Барселоне в последние месяцы резко возрос уровень шумового загрязнения, говорят местные власти. Одна из причин – увеличение количества террас из-за коронавирусных ограничений, которые предусматривали обслуживание только на свежем воздухе.

В марте 2020 года Европейское агентство по охране окружающей среды подсчитало, что около пятой части европейцев сталкиваются с постоянным шумом от дорожного движения – настолько громким, что он может нанести вред их здоровью.

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Испания ЕвроЖизнь

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