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Ексміністр оборони: для членства в НАТО ми маємо виграти війну, і це реально

Четвер, 16 червня 2022, 10:44

Західноєвропейські держави, такі як Франція чи Німеччина, не бачать Україну членами НАТО через війну і страх перед Росією.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив голова правління Центру оборонних стратегій та ексміністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Вони бояться Росії, постійно кажуть нам, що бояться ескалації навіть звичайною, конвенційною зброєю – хоча й не можуть показати, які спроможності РФ могла би залучити для ескалації. Як наслідок, вони бояться проштовхувати питання членства України в Альянсі", - сказав Загороднюк.

Втім, він впевнений, що навість ці скпетичні країни за деякий час вони дозріють до розуміння реалій, і це станеться дуже скоро.

"Але доки вони бояться цієї війни – вони не даватимуть добро на нашу участь у Альянсі. Щоб стати членом НАТО, ми перш за все маємо виграти війну. І це абсолютно реально. Вже зараз ми розуміємо, що можемо не допустити подальшої окупації і звільнити території в досить осяжний термін, як мінімум до стану на 23 лютого. Коли це станеться, Альянс буде готовий говорити про продовження євроатлантичної інтеграції України. А до того про членство говорити з ними буде практично нереально", - вважає Загороднюк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що візьме участь у саміті НАТО наприкінці червня.

15 червня на міністерській зустрічі НАТО у Брюсселі у середу обговорили потреби України у зброї для війни проти РФ, на зустрічі був присутній глава Міноборони Олексій Резніков.

Дивіться також відео "Європейської правди" - Хто і як вступав у НАТО до України: були країни після війни, частково окуповані і ті, хто чув "ні!"

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Війна з РФ Україна-НАТО

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