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Экс-министр обороны: для членства в НАТО мы должны выиграть войну, и это реально

Четверг, 16 июня 2022, 10:44

Западноевропейские государства, такие как Франция или Германия, не видят Украину членами НАТО из-за войны и страха перед Россией.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил председатель правления Центра оборонных стратегий и экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Они боятся России, постоянно говорят нам, что боятся эскалации даже обычным, конвенционным оружием – хотя и не могут показать, какие возможности РФ могла бы привлечь для эскалации. Как следствие, они боятся проталкивать вопросы членства Украины в Альянсе", - сказал Загороднюк.

Впрочем, он уверен, что даже эти скептические страны через некоторое время созреют для понимания реалий, и это произойдет очень скоро.

"Но пока они боятся этой войны – они не будут давать добро на наше участие в Альянсе. Чтобы стать членом НАТО, мы, прежде всего, должны выиграть войну. И это абсолютно реально. Уже сейчас мы понимаем, что можем не допустить дальнейшей оккупации и освободить территории в достаточно обозримый срок, как минимум до состояния на 23 февраля. Когда это произойдет, Альянс будет готов говорить о продолжении евроатлантической интеграции Украины. А до того о членстве говорить с ними будет практически нереально", - считает Загороднюк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что примет участие в саммите НАТО в конце июня.

15 июня на министерской встрече НАТО в Брюсселе в среду обсудили потребности Украины в оружии для войны против РФ, на встрече присутствовал глава Минобороны Алексей Резников.

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Война с РФ Украина-НАТО

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