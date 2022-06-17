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Більшість німців за приєднання України до ЄС у найближчі кілька років

П'ятниця, 17 червня 2022, 13:49

Більше половини мешканців Німеччини, які мають право голосу, підтримують приєднання України до ЄС у найближчі кілька років.

Про це свідчать результати опитування Politbarometer для каналу ZDF, повідомляє "Європейська правда".

За це висловилися 60% опитаних. Підтримка членства України залишається на приблизно однаковому рівні з березня

Майже третина (31%) відмовляється приймати атаковану Росією країну до ЄС у найближчі кілька років.

Як повідомлялося, Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз.

Офіційне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

Дивіться також нове відео ЄвроПравди: Офіційно: Берлін та Париж за статус кандидата для України! Що це означає? Чи не буде сюрпризів?

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