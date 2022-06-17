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Большинство немцев за присоединение Украины к ЕС в ближайшие несколько лет

Пятница, 17 июня 2022, 13:49

Более половины жителей Германии, обладающих правом голоса, поддерживают присоединение Украины к ЕС в ближайшие несколько лет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Politbarometer для канала ZDF, сообщает "Европейская правда".

За это высказались 60% опрошенных. Поддержка членства Украины остается на примерно одинаковом уровне с марта

Около трети (31%) отказывается принимать атакованную Россией страну в ЕС в ближайшие несколько лет.

Как сообщалось, Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Официальное решение о статусе для Украины должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.

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