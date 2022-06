Данія офіційно підтвердила підтримку статусу кандидата для України - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що глава МЗС Данії Єппе Кофод особисто запевнив його у підтримці надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це Кулеба розповів у Twitter після телефонної розмови з міністром, пише "Європейська правда".

"Я розмовляв із Єппе Кофодом, який запевнив мене, що Данія підтримує надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Вдячний Єппе за підтримку", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС повідомив данському колезі, що це рішення "надихає кожного українця, зокрема тих, хто зараз на передовій".

