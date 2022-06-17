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Данія офіційно підтвердила підтримку статусу кандидата для України - Кулеба

П'ятниця, 17 червня 2022, 20:05

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що глава МЗС Данії Єппе Кофод особисто запевнив його у підтримці надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це Кулеба розповів у Twitter після телефонної розмови з міністром, пише "Європейська правда".

"Я розмовляв із Єппе Кофодом, який запевнив мене, що Данія підтримує надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Вдячний Єппе за підтримку", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС повідомив данському колезі, що це рішення "надихає кожного українця, зокрема тих, хто зараз на передовій".

17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Також у висновку Єврокомісії перелічені сім вимог до України, зокрема, у сфері верховенства права та антикорупції.

16 червня Єппе Кофод заявляв, що уряд Данії готовий підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, якщо Європейська комісія надасть позитивну рекомендацію.

Данія була серед держав-скептиків ЄС, які до останнього не були готові підтримати кандидатський статус.

Офіційне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

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Вступ до ЄС Кулеба

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