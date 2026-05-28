Албанія викликала посла РФ через залякування дипломатів

Голова Міністерства закордонних справ Албанії Феріт Ходжа розкритикував Росію за погрози Україні подальшими ударами, а також – за залякування дипломатів; Тирана викликала російського посла.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Ходжа заявив, що Албанія вважає абсолютно неприйнятною заяву Росії, в якій дипломатичному персоналу та іноземним громадянам настійно рекомендується покинути Київ напередодні запланованих ударів.

"Погрози посольствам – це не дипломатія, а залякування. Це є черговим порушенням міжнародного права та Віденської конвенції про дипломатичні відносини", – акцентував він.

Посол наголосив, що МЗС викликало російського посла, а також зазначив, що посольство країни залишиться в Києві.

"Ми твердо стоїмо на боці України. І нас не залякати", – додав він.

Раніше Міністерство закордонних справ Франції на вимогу міністра Жана-Ноеля Барро викликало посла Росії, а також на аналогічний крок пішла Бельгія.

Писали, що президент Володимир Зеленський надіслав своєму американському візаві Дональду Трампу листа, в якому попередив про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні, зокрема засобів протидії балістичним ракетам.