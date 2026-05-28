Римський прайд виключив єврейську ЛГБТ-організацію через позицію щодо сектору Гази

Організатори щорічного прайду у Римі відмовили в участі єдиній в Італії єврейській ЛГБТ-організації Keshet Italia.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, організатори "Rome Pride" відмовили єврейській організації через те, що вона не засудила дії Ізраїлю у секторі Гази.

"Наша позиція щодо триваючого геноциду в Газі з боку Держави Ізраїль є чіткою", – заявили вони.

Rome Pride заявила, що розрізняє уряд Ізраїлю та єврейську громаду, зокрема єврейських представників ЛГБТ+, і ніколи не покладатиме на останніх відповідальність дій держави.

Однак організатори заявили, що Keshet Italia несе відповідальність за те, що не дистанціювалася від "геноциду, що триває в Газі".

Keshet Italia висловила протест проти свого виключення.

"В офіційному комюніке організація визнає, що виключила нас, оскільки ми не пройшли їхній "політичний іспит"", – заявили вони.

Варто зазначити, що у квітні італійська прем'єрка Джорджа Мелоні призупинила дію угоди про оборонне співробітництво Італії з Ізраїлем, продовжуючи дистанціювати свій уряд від американсько-ізраїльської війни в Ірані.

Також Мелоні засудила Ізраїль за те, що він не дозволив католицьким лідерам відслужити приватну месу в Храмі Гробу Господнього у християнське свято Вербної неділі, назвавши це "порушенням релігійної свободи".