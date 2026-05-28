В РФ звинуватили НАТО у підготовці до збройного конфлікту на східному фланзі

Глава Служби зовнішньої розвідки Росії Сергєй Наришкін заявив, що НАТО нібито готується до збройного конфлікту на Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція "Интерфакс"

Глава СЗР зазначив, що НАТО "послідовно нарощує військовий потенціал на східному фланзі, підтримує там високу інтенсивність розвідувальної та навчально-тренувальної діяльності".

"Де-факто триває практична підготовка НАТО до масштабного збройного конфлікту на Сході", – сказав він у четвер на міжнародному форумі з безпеки в Москві.

Наришкін заявив також про "зростання ризиків глобального зіткнення".

Як повідомлялось, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр вважає, що у 2029 році Росія буде в змозі вчинити напад на НАТО – або й навіть раніше.

Розвідка Естонії переконана, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на будь-яку державу НАТО цього чи наступного року, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія продовжує спроби втягнути Білорусь у війну, зокрема, ймовірно, з метою здійснення операції проти однієї з країн НАТО.