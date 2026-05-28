Нідерландський Patriot захищатиме хаб допомоги Україні у Польщі до грудня

Міністерство оборони Нідерландів вирішило продовжити термін перебування системи протиповітряної оборони Patriot у Польщі, яка захищає ключовий логістичний хаб допомоги Україні.

Про це йдеться у листі міністерки оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус до Палати представників, повідомляє "Європейська правда".

Місія Нідерландів із захисту центру, розташованому в польському Жешуві, мала завершитися на початку червня, проте термін розгортання систем Patriot буде продовжено ще на шість місяців.

У листі зазначено, що логістичний центр у Польщі є частиною програми НАТО з надання допомоги та навчання в галузі безпеки для України (NSATU).

Звідси до України доставляється військова техніка з країн Альянсу. Розміщення нідерландської системи Patriot дозволяє NSATU безпечно здійснювати свої логістичні операції. Таким чином, це є важливою ланкою у підтримці України.

"Patriot – це важлива, але й дефіцитна система протиповітряної оборони, особливо з огляду на поточну міжнародну безпекову ситуацію з численними конфліктами. Продовжуючи розгортання Patriot, Нідерланди відповідають на прохання НАТО та Польщі. Це рішення підкреслює нашу підтримку України та сигналізує, що Нідерланди готові, якщо НАТО та союзники звернуться до нас", – зазначила очільниця оборонного відомства країни.

З грудня 2025 року Нідерланди розгорнули системи протиповітряної оборони для захисту логістичного центру в Польщі. Окрім розгортання Patriot, це включає розміщення комплексу NASAMS та системи протидії дронам.

Система протиповітряної оборони Patriot та приблизно 150 військовослужбовців залишатимуться в Польщі щонайпізніше до початку грудня. Інші системи повернуться до Нідерландів у червні.

Нідерланди з 1 грудня взяли під свою охорону великий логістичний центр НАТО у місті Жешув у східній Польщі, розгорнувши 300 військовослужбовців і кілька систем протиповітряної оборони.

Тоді ж офіційно завершилась місія Збройних сил Німеччини Air and Missile Defense Task Force (AMD TF) із захисту польського логістичного хабу Жешув, яка передбачала розгортання систем Patriot.