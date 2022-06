Дания официально подтвердила поддержку статуса кандидата для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что глава МИД Дании Еппе Кофод лично заверил его в поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом Кулеба рассказал в Twitter после телефонного разговора с министром, пишет "Европейская правда".

"Я разговаривал с Еппе Кофодом, который заверил меня, что Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Благодарен Еппе за поддержку", - отметил Кулеба.

Глава МИД сообщил датскому коллеге, что это решение "вдохновляет каждого украинца, в том числе тех, кто сейчас на передовой".

