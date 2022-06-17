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Дания официально подтвердила поддержку статуса кандидата для Украины

Пятница, 17 июня 2022, 20:05

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что глава МИД Дании Еппе Кофод лично заверил его в поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом Кулеба рассказал в Twitter после телефонного разговора с министром, пишет "Европейская правда".

"Я разговаривал с Еппе Кофодом, который заверил меня, что Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Благодарен Еппе за поддержку", - отметил Кулеба.

Глава МИД сообщил датскому коллеге, что это решение "вдохновляет каждого украинца, в том числе тех, кто сейчас на передовой".

17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Также в заключении Еврокомиссии перечислены семь требований к Украине, в частности, в сфере верховенства права и антикоррупции.

16 июня Еппе Кофод заявлял, что правительство Дании готово поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если Европейская комиссия предоставит положительную рекомендацию.

Дания была среди государств-скептиков ЕС, которые до последнего не готовы были поддержать кандидатский статус.

Официальное решение о статусе для Украины должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.

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Вступление в ЕС Кулеба

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