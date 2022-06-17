Дания официально подтвердила поддержку статуса кандидата для Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что глава МИД Дании Еппе Кофод лично заверил его в поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
Об этом Кулеба рассказал в Twitter после телефонного разговора с министром, пишет "Европейская правда".
"Я разговаривал с Еппе Кофодом, который заверил меня, что Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Благодарен Еппе за поддержку", - отметил Кулеба.
Глава МИД сообщил датскому коллеге, что это решение "вдохновляет каждого украинца, в том числе тех, кто сейчас на передовой".
I spoke with @JeppeKofod who assured me that Denmark supports granting Ukraine EU candidate status. Grateful to Jeppe for support. I told him that this decision inspires every Ukrainian, including those currently at the frontline.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 17, 2022
17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Также в заключении Еврокомиссии перечислены семь требований к Украине, в частности, в сфере верховенства права и антикоррупции.
16 июня Еппе Кофод заявлял, что правительство Дании готово поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если Европейская комиссия предоставит положительную рекомендацию.
Дания была среди государств-скептиков ЕС, которые до последнего не готовы были поддержать кандидатский статус.
Официальное решение о статусе для Украины должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.
Смотрите видео: 7 условий и шаг к членству: что в решении статуса кандидата в ЕС записал Брюссель