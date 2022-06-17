"Очікували більшого": МЗС Грузії – про рішення Єврокомісії щодо статусу кандидата

Міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі заявив, що країна очікувала на більше від рішення Європейської комісії щодо надання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

"Справді, на основі зусиль Грузії та проведених реформ ми очікували більшого, але важливо те, що сьогодні Євросоюз відкрито зафіксував рішення про відкриття для Грузії європейської перспективи", – зазначив він.

Дарчіашвілі додав, що практика надання статусу кандидата після виконання певних умов не є новою і вже використовувалася, приміром, щодо країн Балтії, та запевнив, що Грузія продовжить роботу над "амбітними реформами".

"У відповідності до амбітної програми реформ ми обов’язково приведемо Грузію до її кінцевої мети, якою є повноправне членство нашої країни в Європейському Союзі", – запевнив глава МЗС Грузії.

Як повідомлялося, Єврокомісія 17 червня заявила, що стан демократії у Грузії не відповідає Копенгагенським критеріям і держава має втілити зміни для здобуття цього статусу.

"Рекомендуємо надати європейську перспективу і (у майбутньому) визначити, наскільки Грузія відповідає вимогам для надання статусу кандидата", - пояснила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Лідер правлячої "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе привітав Україну і Молдову з позитивним висновком Єврокомісії щодо заявок на членство в ЄС, але додав, що отримати статус кандидата Грузії завадило також географічне положення.