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"Ожидали большего": МИД Грузии – о решении Еврокомиссии по статусу кандидата

Пятница, 17 июня 2022, 22:50

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что страна ожидала большего решения Европейской комиссии по предоставлению статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Действительно, на основании усилий Грузии и проведенных реформ мы ожидали большего, однако важно то, что сегодня Евросоюз открыто зафиксировал решение об открытии для Грузии европейской перспективы", - отметил он.

Дарчиашвили добавил, что практика предоставления статуса кандидата после выполнения определенных условий не является новой и уже использовалась, например, в странах Балтии, и заверил, что Грузия продолжит работу над "амбициозными реформами".

"В соответствии с амбициозной программой реформ мы обязательно приведем Грузию к ее конечной цели, которой является полноправное членство нашей страны в Европейском Союзе", – заверил глава МИД Грузии.

Как сообщалось, Еврокомиссия 17 июня заявила, что состояние демократии в Грузии не отвечает Копенгагенским критериям, и государство должно воплотить изменения для получения этого статуса.

"Рекомендуем предоставить европейскую перспективу и (в будущем) определить, насколько Грузия отвечает требованиям для предоставления статуса кандидата", - объяснила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лидер правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе поздравил Украину и Молдову с положительным выводом Еврокомиссии по поводу заявок на членство в ЕС, но добавил, что получить статус кандидата Грузии помешало также географическое положение.

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Грузия Вступление в ЕС

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