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У Франції проходить другий тур парламентських виборів

Неділя, 19 червня 2022, 09:14

У неділю о 8 ранку у Франції відкрилися виборчі дільниці для другого туру парламентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Понад 40 мільйонів виборців запрошуються на виборчі дільниці, щоб обрати 577 майбутніх депутатів Національних зборів.

На відміну від президентських виборів виборчі дільниці на парламентських виборах в основному закриються о 18:00.

Окремі виборчі дільниці, зокрема у великих містах, працюватимуть до 20:00. Це стосується, зокрема, Парижа.

До закриття останньої виборчої дільниці о 20:00 повідомляти попередні результати не можна. Потім будуть транслюватися перші результати екзит-полів. МВС повідомить перші офіційні результати ввечері після отримання даних з виборчих дільниць.

Перший тур парламентських виборів у Франції відбувся 12 червня.

Найвищий результат отримала пропрезидентська коаліція "Разом", яка набрала 25,75% голосів виборців і мінімально випередила "Новий народний екологічний і соціальний союз" (Nupes) очолюваний лівим Жан-Люком Меланшоном, який отримав 25,66%. Третє місце з результатом 18,68% голосів посіло "Національне об’єднання" Марін Ле Пен.

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Франція

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