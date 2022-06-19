Во Франции проходит второй тур парламентских выборов

В воскресенье в 8 утра во Франции открылись избирательные участки для второго тура парламентских выборов.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает BFMTV.

Более 40 миллионов избирателей приглашаются на избирательные участки, чтобы избрать 577 будущих депутатов Национального собрания.

В отличие от президентских выборов, избирательные участки на парламентских выборах в основном закроются в 18:00.

Отдельные избирательные участки, в том числе в крупных городах, будут работать до 20:00. Это касается, в частности, Парижа.

До закрытия последнего избирательного участка в 20:00 сообщать предварительные результаты нельзя. Затем будут транслироваться первые результаты экзит-поллов. МВД сообщит первые официальные результаты вечером после получения данных с избирательных участков.

Первый тур парламентских выборов во Франции прошел 12 июня.

Самый высокий результат получила пропрезидентская коалиция "Разом", набравшая 25,75% голосов избирателей и минимально опередившая "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) возглавляемый левым Жан-Люком Меланшоном, получивший 25,66%. Третье место с результатом 18,68% голосов заняло Национальное объединение Марин Ле Пен.

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