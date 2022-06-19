Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Во Франции проходит второй тур парламентских выборов

Воскресенье, 19 июня 2022, 09:14

В воскресенье в 8 утра во Франции открылись избирательные участки для второго тура парламентских выборов.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает BFMTV.

Более 40 миллионов избирателей приглашаются на избирательные участки, чтобы избрать 577 будущих депутатов Национального собрания.

В отличие от президентских выборов, избирательные участки на парламентских выборах в основном закроются в 18:00.

Отдельные избирательные участки, в том числе в крупных городах, будут работать до 20:00. Это касается, в частности, Парижа.

До закрытия последнего избирательного участка в 20:00 сообщать предварительные результаты нельзя. Затем будут транслироваться первые результаты экзит-поллов. МВД сообщит первые официальные результаты вечером после получения данных с избирательных участков.

Первый тур парламентских выборов во Франции прошел 12 июня.

Самый высокий результат получила пропрезидентская коалиция "Разом", набравшая 25,75% голосов избирателей и минимально опередившая "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) возглавляемый левым Жан-Люком Меланшоном, получивший 25,66%. Третье место с результатом 18,68% голосов заняло Национальное объединение Марин Ле Пен.

Читайте также Пиррова победа Макрона: какие риски несут новые выборы во Франции для Украины и не только

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция

Статьи

Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы не потерять статус в ЕС

То, как оформлены требования ЕС в решении о статусе кандидата, может стать "ядерным оружием" в продвижении реформ в Украине...
18 июня 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

"Операция Шольц". С какими условиями Украина открыла двери в ЕС и кто изменил мнение Германии

Самое проблемное государство – это Нидерланды. Но Зеленский готов доказать им, что он стремится к воплощению реформ... (укр.)
17 июня 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Российское "газовое салями": как Путин использует энергетику в новой войне против ЕС

Если тактика "газового салями" окажется успешной для Путина, это будет наилучшим стимулом применить ее для полномасштабной войны в Европе.
16 июня 2022 — Елена Павленко, для Европейской правды