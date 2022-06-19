Вибори у Франції - явка склала лише 38%

Станом на 17 годину явка у другому турі парламентських виборів у Франції сягла лише 38,11%.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro, такі цифри публікує французьке Міністерство внутрішніх справ.

Це на 1,31% менше, ніж у першому турі, який відбувся 12 червня. Тоді станом на 17 годину явка склала 39,42%.

Одночасно, нинішня явка вище, аніж на другому турі парламентських виборів 2017 року – тоді станом на 17 годину явка складала лише 35,33%.

За оцінками соціологічної служби Ifop, в цілому явка у другому турі складе близько 46%, що буде трохи менше, аніж у першому турі (48%).

Нагадаємо, 19 червня у Франції проходить другий тур парламентських виборів.

Перший тур парламентських виборів у Франції відбувся 12 червня.

Найвищий результат отримала пропрезидентська коаліція "Разом", яка набрала 25,75% голосів виборців і мінімально випередила "Новий народний екологічний і соціальний союз" (Nupes) очолюваний лівим Жан-Люком Меланшоном, який отримав 25,66%. Третє місце з результатом 18,68% голосів посіло "Національне об’єднання" Марін Ле Пен.

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