Выборы во Франция – явка составила 38%

По состоянию на 17:00 явка во втором туре парламентских выборов во Франции достигла 38,11%.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, такие цифры публикует французское Министерство внутренних дел.

Это на 1,31% меньше, чем в первом туре, состоявшемся 12 июня. Тогда по состоянию на 17 часов явка составила 39,42%.

Одновременно нынешняя явка выше, чем во втором туре парламентских выборов 2017 года – тогда по состоянию на 17 часов явка составляла только 35,33%.

По оценкам социологической службы Ifop, в целом явка во втором туре составит около 46%, что будет немного меньше, чем в первом туре (48%).

Напомним, 19 июня во Франции проходит второй тур парламентских выборов.

Первый тур парламентских выборов во Франции прошел 12 июня.

Наивысший результат получила пропрезидентская коалиция "Разом", набравшая 25,75% голосов избирателей и минимально опередившая "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) возглавляемый левым Жан-Люком Меланшоном, получившим 25,66%. Третье место с результатом 18,68% голосов заняло "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

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