Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Выборы во Франция – явка составила 38%

Воскресенье, 19 июня 2022, 19:06

По состоянию на 17:00 явка во втором туре парламентских выборов во Франции достигла 38,11%.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, такие цифры публикует французское Министерство внутренних дел.

Это на 1,31% меньше, чем в первом туре, состоявшемся 12 июня. Тогда по состоянию на 17 часов явка составила 39,42%.

Одновременно нынешняя явка выше, чем во втором туре парламентских выборов 2017 года – тогда по состоянию на 17 часов явка составляла только 35,33%.

По оценкам социологической службы Ifop, в целом явка во втором туре составит около 46%, что будет немного меньше, чем в первом туре (48%).

Напомним, 19 июня во Франции проходит второй тур парламентских выборов.

Первый тур парламентских выборов во Франции прошел 12 июня.

Наивысший результат получила пропрезидентская коалиция "Разом", набравшая 25,75% голосов избирателей и минимально опередившая "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) возглавляемый левым Жан-Люком Меланшоном, получившим 25,66%. Третье место с результатом 18,68% голосов заняло "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Читайте также Пиррова победа Макрона: какие риски несут новые выборы во Франции для Украины и не только

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция выборы

Статьи

Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы не потерять статус в ЕС

То, как оформлены требования ЕС в решении о статусе кандидата, может стать "ядерным оружием" в продвижении реформ в Украине...
18 июня 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

"Операция Шольц". С какими условиями Украина открыла двери в ЕС и кто изменил мнение Германии

Самое проблемное государство – это Нидерланды. Но Зеленский готов доказать им, что он стремится к воплощению реформ... (укр.)
17 июня 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Российское "газовое салями": как Путин использует энергетику в новой войне против ЕС

Если тактика "газового салями" окажется успешной для Путина, это будет наилучшим стимулом применить ее для полномасштабной войны в Европе.
16 июня 2022 — Елена Павленко, для Европейской правды