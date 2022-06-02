Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Литва і Туреччина підписали угоду про купівлю безпілотників "Байрактар"

Четвер, 2 червня 2022, 07:58

Представники Литви та Туреччини у середу підписали в Анкарі угоду, що дозволяє Литві купувати бойові дрони "Байрактар".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Країна придбає такий безпілотний літальний апарат та інше обладнання на гроші, зібрані жителями в рамках ініціативи Laisves TV, щоб передати його Україні, яка бореться з російським вторгненням, а також сама розглядає можливість придбання безпілотної системи.

Протокол про наміри придбати турецькі озброєння підписали віцеміністр оборони Вілюс Семешка та голова Агентства оборонної промисловості Туреччини.

"Ми підписали угоду. Це означає зелене світло для подальших покупок на політичному рівні", - сказав Семешка.

У четвер він зустрінеться з головою компанії з виробництва дронів "Байрактар".

Як повідомлялося, у Литві за три доби зібрали 5 мільйонів євро на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Туреччина

Статті

Боляче, проте недостатньо: яким буде ефект нафтового ембарго для РФ

Нарешті санкції призведуть до швидких та відчутних втрат для РФ – її збитки складатимуть щомісяця від $3 млрд до $4,5 млрд.
1 червня 2022 — Олена Павленко, DiXi Group

Що США будуть і чого не будуть робити в Україні. Пояснення президента Байдена

"Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія має намір завдати ядерного удару... Якщо Путін очікує похитнути або зруйнувати єдність Заходу, він помиляється..."
1 червня 2022 — The New York Times

Відплата для РФ: що мають зробити Україна та союзники, щоб запустити механізм репарацій

Як запустити механізм повоєнних репарацій з Росії? Для того щоб цей механізм запрацював, вже зараз варто знайти відповіді на декілька питань.
31 травня 2022 — Олена Перепелинська, Сергій Уваров, для Європейської правди