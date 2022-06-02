Литва і Туреччина підписали угоду про купівлю безпілотників "Байрактар"

Представники Литви та Туреччини у середу підписали в Анкарі угоду, що дозволяє Литві купувати бойові дрони "Байрактар".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Країна придбає такий безпілотний літальний апарат та інше обладнання на гроші, зібрані жителями в рамках ініціативи Laisves TV, щоб передати його Україні, яка бореться з російським вторгненням, а також сама розглядає можливість придбання безпілотної системи.

Протокол про наміри придбати турецькі озброєння підписали віцеміністр оборони Вілюс Семешка та голова Агентства оборонної промисловості Туреччини.

"Ми підписали угоду. Це означає зелене світло для подальших покупок на політичному рівні", - сказав Семешка.

У четвер він зустрінеться з головою компанії з виробництва дронів "Байрактар".

Як повідомлялося, у Литві за три доби зібрали 5 мільйонів євро на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для України.