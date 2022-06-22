Парламент Болгарії проголосував за вотум недовіри уряду, який працював лише пів року

Парламент Болгарії проголосував за вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Кирила Петкова.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на БГНЕС.

За вотум недовіри проголосували 123 депутати, проти – 116. Пропозицію про вотум до парламенту внесла опозиційна партія ГЕРБ.

Петков прийшов до влади лише шість місяців тому після трьох за рік парламентських виборів, сформувавши у грудні хитку чотирипартійну коаліцію.

Уряд формувався навколо двох колишніх тимчасових міністрів президента Румена Радєва – Кирила Петкова та Асена Васильєва, які швидко сформували рух "Продовжуємо зміни".

До нової коаліції увійшли ще три партії, які сильно відрізнялися за своїми політичними позиціями – БСП, "Демократична Болгарія" та партія Славі Трифонова "Є такий народ".

Трифонов на початку червня вивів свою партію із правлячої коаліції. Він заявив, що має розбіжності з Петковим щодо бюджету і звинувачує прем’єра в надто м'якій позиції щодо дозволу Північній Македонії розпочати переговори про вступ до ЄС.

Балканська країна тепер, схоже, може ще глибше зануритися в політичну кризу через можливість проведення четвертих парламентських виборів з квітня 2021 року. Це може підірвати перспективи приєднання країни до єврозони у 2024 році.