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Парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия правительству, работавшему всего полгода

Среда, 22 июня 2022, 20:39

Парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия правительству премьер-министра Кирилла Петкова.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116. Предложение о вотуме в парламент внесла оппозиционная партия ГЕРБ.

Петков пришел к власти только шесть месяцев назад после трех за год парламентских выборов, сформировав в декабре шаткую четырехпартийную коалицию.

Правительство формировалось вокруг двух бывших временных министров президента Румена Радева – Кирилла Петкова и Асена Васильева, быстро сформировавших движение "Продолжаем изменения".

В новую коалицию вошли еще три партии, которые сильно отличались по своим политическим позициям – БСП, "Демократическая Болгария" и партия Славе Трифонова "Есть такой народ".

Трифонов в начале июня вывел свою партию из правящей коалиции. Он заявил, что имеет разногласия с Петковым по бюджету и обвиняет премьера в слишком мягкой позиции по разрешению Северной Македонии начать переговоры о вступлении в ЕС.

Балканская страна теперь, похоже, может еще глубже погрузиться в политический кризис из-за возможности проведения четвертых парламентских выборов с апреля 2021 года. Это может подорвать перспективы присоединения страны к еврозоне в 2024 году.

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Болгария

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