У Зеленського прокоментували інформацію про візит Санду до Києва

Якщо президентка Молдови Мая Санду домовилася про візит до Києва з українською владою, то про нього не повідомлятимуть з міркувань безпеки.

Про це 23 червня повідомив прессекретар президента України Сергій Нікіфоров молдовському виданню NewsMaker, пише "Європейська правда".

Нікіфоров не підтвердив, чи обговорили президенти двох країн можливий візит до Києва Санду.

Він зазначив, що якщо цей візит і відбудеться, то ніхто про нього заздалегідь не повідомлятиме з міркувань безпеки.

22 червня Санду та Зеленський обговорили телефоном засідання Євроради, на якому сьогодні, 23 червня, країни ЄС можуть надати Молдові та Україні статус кандидатів у ЄС.

Раніше "Європейська правда" з посиланням на джерела повідомила про підготовку візиту президентки Молдови до Києва.