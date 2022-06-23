Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Зеленського прокоментували інформацію про візит Санду до Києва

Четвер, 23 червня 2022, 13:04

Якщо президентка Молдови Мая Санду домовилася про візит до Києва з українською владою, то про нього не повідомлятимуть з міркувань безпеки. 

Про це 23 червня повідомив прессекретар президента України Сергій Нікіфоров молдовському виданню NewsMaker, пише "Європейська правда".

Нікіфоров не підтвердив, чи обговорили президенти двох країн можливий візит до Києва Санду.

Він зазначив, що якщо цей візит і відбудеться, то ніхто про нього заздалегідь не повідомлятиме з міркувань безпеки.

 22 червня Санду та Зеленський обговорили телефоном засідання Євроради, на якому сьогодні, 23 червня, країни ЄС можуть надати Молдові та Україні статус кандидатів у ЄС.

Раніше "Європейська правда" з посиланням на джерела повідомила про підготовку візиту президентки Молдови до Києва.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова Зеленський

Статті

Чому Угорщина не стала блокувати кандидатство України в ЄС: 5 аргументів Орбана

Попри конфлікт з Україною, Угорщина заявляє, що не проти надання Києву статусу кандидата в ЄС. Де тут "підступ"? І чи немає тут "пастки"?
23 червня 2022 — Дмитро Тужанський, для Європейської правди

СОТ між війною та голодом: як світова торгівля реагує на нові виклики

Чи зможе СОТ сказати своє слово у питанні подолання проблем, спричинених російською агресією проти України?
23 червня 2022 — Анжела Махінова, Sayenko Kharenko

Транзитний фронт Путіна: як Литва створила РФ проблеми та які наслідки це може мати

Росія погрожує Литві відповіддю за "блокаду" транзиту товарів до Калінінграда. В ситуації, коли економічних важелів тиску у РФ майже не залишилося, зростають ризики силових кроків.
22 червня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда