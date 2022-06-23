У Зеленского прокомментировали информацию о визите Санду в Киев

Если президент Молдовы Майя Санду договорилась о визите в Киев с украинскими властями, то о нем не будут сообщать из соображений безопасности.

Об этом 23 июня сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров молдавскому изданию NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Никифоров не подтвердил, обсудили ли президенты двух стран возможный визит в Киев Санду.

Он отметил, что если этот визит и состоится, то никто о нем не будет заранее сообщать из соображений безопасности.

22 июня Санду и Зеленский обсудили по телефону заседание Евросовета, на котором сегодня, 23 июня, страны ЕС могут предоставить Молдове и Украине статус кандидатов в ЕС.

Ранее "Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила о готовящемся визите президента Молдовы в Киев.