Україна подала ще один позов проти Росії в ЄСПЛ

Міністр юстиції України Денис Малюська в четвер повідомив, що відомство подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу відомства.

У позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із незаконним вторгненням на суверенну територію України.

Документ, поданий сьогодні Україною, стосується кричущих порушень росією прав людини на початковому етапі війни і описує події від початку російського вторгнення вранці 24 лютого 2022 року до фактичного виведення її сухопутних військ з околиць Києва та інших міст на півночі 7 квітня 2022. Скарги про порушення з боку росії протягом наступного періоду будуть направлені до ЄСПЛ в наступних доповненнях до заяви.

У межах цього позову Україна вимагає, окрім повного виведення російських військ, присудження грошової компенсації потерпілим сторонам. На першому етапі російського військового вторгнення збитки становили щонайменше 80 мільярдів доларів США.

"Заява України спрямована на якнайшвидше припинення жахливих та масових порушень прав людини, яке здійснює Росія, та подана в інтересах як фізичних, так і юридичних осіб, які постраждали внаслідок загарбницьких дій росії в Україні", - пояснив міністр юстиції.

Він підкреслив, що кожного дня по всій території України росією проводиться невибіркове і непропорційне застосування військових сил та засобів проти цивільного населення та майна громадян, порушуючи всі відповідні норми міжнародного права.

Зазначимо, що попри виключення Росії з Ради Європи Європейський суд з прав людини вирішив і далі розглядати позови проти РФ. Хоча Москва і вирішила, що не виконуватиме рішення ЄСПЛ після 15 березня 2022 року.

Нагадаємо, Україна 28 лютого звернулась до ЄСПЛ із заявою про запровадження попередніх заходів відповідно до Правила 39. Згадане правило дозволяє Суду видати наказ на адресу будь-якої держави-учасниці Європейської конвенції з прав людини на час розгляду по суті скарги про порушення цієї конвенції. Наказ Суду є обов'язковим для виконання.

1 березня Європейський суд з прав людини виніс рішення, в якому наказав Російській Федерації припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні.

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