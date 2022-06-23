Украина подала еще один иск против России в ЕСПЧ

Министр юстиции Украины Денис Малюска в четверг сообщил, что ведомство подало новый иск против России в Европейский суд по правам человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию Украины.

Документ, поданный сегодня Украиной, касается кричащих нарушений Россией прав человека на начальном этапе войны и описывает события с начала российского вторжения утром 24 февраля 2022 года до фактического вывода ее сухопутных войск из окрестностей Киева и других городов на севере 7 апреля 2022 года. Жалобы о нарушениях со стороны России в течение следующего периода будут направлены в ЕСПЧ в последующих дополнениях к заявлению.тороны России в течение следующего периода будут направлены в ЕСПЧ в последующих дополнениях к заявлению.

В рамках этого иска Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам. На первом этапе российского военного вторжения ущерб составил не менее 80 миллиардов долларов США.

"Заявление Украины направлено на скорейшее прекращение ужасающих и массовых нарушений прав человека, которое совершает Россия, и подано в интересах как физических, так и юридических лиц, пострадавших в результате захватнических действий России в Украине", - пояснил министр юстиции.

Он подчеркнул, что ежедневно на всей территории Украины россией проводится неизбирательное и непропорциональное применение военных сил и средств против гражданского населения и имущества граждан, нарушая все соответствующие нормы международного права.

Отметим, что, несмотря на исключение России из Совета Европы, Европейский суд по правам человека решил и дальше рассматривать иски против РФ. Хотя Москва и решила, что не будет выполнять решение ЕСПЧ после 15 марта 2022 года.

Напомним, 1 марта Европейский суд по правам человека вынес решение, в котором приказал Российской Федерации прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.

Читайте также: "Нефть в обмен на продовольствие" и другие пути наказать Россию.