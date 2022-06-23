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До конца года на голосование вынесут более 30 евроинтеграционных законопроектов

Четверг, 23 июня 2022, 21:03

Власти готовятся к голосованию в Верховной раде до конца года более 30 законопроектов в рамках евроинтеграции Украины.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Суспильне".

"К концу этого года мы уже будем готовиться к голосованию в парламенте более 30 евроинтеграционных законопроектов. Готовится заседание Совета ассоциации (Украина - ЕС-ред.) при участии премьер-министра. То есть мы будем демонстрировать прогресс все это время, чтобы как можно быстрее начать следующий этап присоединения к ЕС в формате переговоров", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что в целом готовыми и зарегистрированными в парламенте являются 80 законопроектов "евроинтеграционного портфеля".

Сегодня, по словам Стефанишиной, сформировано 30 проектов, которые можно принимать во время военного положения и которые будут помогать предприятиям, экономике и не будут создавать дополнительного негативного регулирования.

Кроме того, подчеркнула Стефанишина, власти уже разработали дорожную карту по каждому из пунктов рекомендаций Еврокомиссии, и по каждому уже есть наработка.

"Работа велась и до начала полномасштабной войны, но мобилизации такой большой политической воли для того, чтобы продвинуться по каждому из этих пунктов, у нас не было. И сегодня эти рекомендации являются определенным стимулом", — констатировала вице-премьер.

Напомним, 17 июня Европейская комиссия обнародовала свое заключение, в котором рекомендовала признать европейскую перспективу Украине и предоставить нашему государству статус кандидата на вступление в сообщество.

В ЕС отмечают, что официальные переговоры с кандидатами начнутся после выполнения ими условий, указанных в выводах Еврокомиссии по поводу заявок на членство.

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