Політики у ЄС заговорили українською через історичне рішення про статус кандидата
Чимало політиків та лідерів Європейського союзу, які були впевнені у наданні Україні статусу кандидата, у четвер поширили заяви, привітання і навіть наперед записані відео для української аудиторії.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Абсолютно впевнені у переможному для України рішенні виявилися керівники дипломатії України та ЄС. Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель записали спільне відео, яке поширили відразу після оголошення проміжних підсумків саміту.
Жозеп Боррель також написав з цього приводу твіт українською мовою
"Україна переможе. Європа переможе. Сьогодні розпочинається довгий шлях, який ми долатимемо разом. Народ України належить до європейської родини. А майбутнє України – у ЄС" - затвітив він.
Топ-дипломати ЄС та України спільно прочитали звернення про те, що це – вирішальний момент у історії Європи.
На українську перейшов також президент Європейської ради Шарль Мішель .
"Історичний момент! Вітаю Володимира Зеленського та Маю Санду, а також народи України🇺🇦 і Молдови. Наше майбутнє – разом!", - написав він.
З Мішелем погодився віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. "Насправді історичний день для України та Молдови! Це є відображенням їхніх сильних та законних прагнень до вступу в ЄС. Вони мають право вирішувати свою долю самостійно. І це – бути частиною Європи. Вітаю!", - написав політик українською у відповідь на український ще твіт президента Євроради.
"Україна – це Європа", додав до їхніх слів лідер латвійської дипломатії Едгарс Рінкевичс
Україна – це Європа 🇺🇦 🇪🇺— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 23, 2022
На українську, підтримуючи колег, перейшов також президент Франції.
"Ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історична мить", - затвітив Емманюель Макрон
Минулого тижня у Києві ми взяли на себе зобов'язання: робити все щоб надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Зроблено. Сього вечора ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історична мить.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 23, 2022
Нагадаємо, лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі 23 червня затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.
Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.
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