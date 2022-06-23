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Політики у ЄС заговорили українською через історичне рішення про статус кандидата

Четвер, 23 червня 2022, 23:07

Чимало політиків та лідерів Європейського союзу, які були впевнені у наданні Україні статусу кандидата, у четвер поширили заяви, привітання і навіть наперед записані відео для української аудиторії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Абсолютно впевнені у переможному для України рішенні виявилися керівники дипломатії України та ЄС. Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель записали спільне відео, яке поширили відразу після оголошення проміжних підсумків саміту.

Жозеп Боррель також написав з цього приводу твіт українською мовою

"Україна переможе. Європа переможе. Сьогодні розпочинається довгий шлях, який ми долатимемо разом. Народ України належить до європейської родини. А майбутнє України – у ЄС" - затвітив він.

Топ-дипломати ЄС та України спільно прочитали звернення про те, що це – вирішальний момент у історії Європи.

На українську перейшов також президент Європейської ради Шарль Мішель .

"Історичний момент!  Вітаю Володимира Зеленського та Маю Санду, а також народи України🇺🇦 і Молдови. Наше майбутнє – разом!", - написав він.

З Мішелем погодився віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. "Насправді історичний день для України та Молдови! Це є відображенням їхніх сильних та законних прагнень до вступу в ЄС. Вони мають право вирішувати свою долю самостійно. І це – бути частиною Європи. Вітаю!", - написав політик українською у відповідь на український ще твіт президента Євроради.

"Україна – це Європа", додав до їхніх слів лідер латвійської дипломатії Едгарс Рінкевичс 

На українську, підтримуючи колег, перейшов також президент Франції.

"Ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історична мить", - затвітив Емманюель Макрон  

Нагадаємо, лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі 23 червня затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.

Дивіться також: Що дасть статус кандидата у члени ЄС? Чи допоможе це у війні? Відповідаємо на головні питання.

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