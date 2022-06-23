Политики ЕС заговорили по-украински из-за исторического решения о статусе кандидата

Многие политики и лидеры Европейского союза, которые были уверены в предоставлении Украине статуса кандидата, в четверг распространили заявления, поздравления и даже заранее записаны видео для украинской аудитории.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Совершенно уверены в победном для Украины решении оказались руководители дипломатии Украины и ЕС. Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель записали совместное видео, распространившееся сразу после объявления промежуточных итогов саммита.

Жозеп Боррель также написал по этому поводу твит на украинском языке

"Украина победит. Европа победит. Сегодня начинается долгий путь, который мы будем вместе. Народ Украины принадлежит к европейской семье. А будущее Украины – в ЕС", – затвитил он.

Топ-дипломаты ЕС и Украины совместно прочитали обращение о том, что это решающий момент в истории Европы.

На украинский перешел также президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Исторический момент! Поздравляю Владимира Зеленского и Маю Санду, а также народы Украины и Молдовы. Наше будущее вместе!", - написал он.

С Мишелем согласился вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. "Действительно исторический день для Украины и Молдовы! Это отражение их сильных и законных стремлений вступить в ЕС. Они вправе решать свою судьбу самостоятельно. То есть быть частью Европы. Поздравляю!", - написал политик по-украински в ответ на украинский же твит президента Евросовета.

"Украина – это Европа", - добавил к их словам лидер латвийской дипломатии Эдгарс Ринкевичс.

Україна – це Європа 🇺🇦 🇪🇺 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 23, 2022

На украинский, поддерживая коллег, перешел также президент Франции.

"Мы открываем новый этап для Украины, Молдовы, Европы. Это исторический момент", - заметил Эмманюэль Макрон.

Минулого тижня у Києві ми взяли на себе зобов'язання: робити все щоб надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Зроблено. Сього вечора ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історична мить. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 23, 2022

Напомним, лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе 23 июня утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

Решение было одобрено на основе рекомендации Европейской комиссии, предоставленной 17 июня.

Смотрите также пояснение: Что даст статус кандидата в члены ЕС? Поможет ли это в войне? Отвечаем на главные вопросы.