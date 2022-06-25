В Осло після стрілянини біля гей-бару скасували прайд, поліція розслідує тероризм

Усі заходи, пов’язані з прайд-парадом у Осло, скасовані після того, як у ніч на суботу в центрі міста сталась кривава стрілянина.

Про скасування повідомили організатори прайду у пресрелізі, пише "Європейська правда".

"Oslo Pride отримав чітку пораду та рекомендацію поліції щодо скасування параду, прайд-парку та інших заходів, пов'язаних з Oslo Pride", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням NRK, поліція розслідує стрілянину на популярній вулиці центрального Осло як тероризм.

За оновленими даними, в результаті постраждали 19 людей. Раніше повідомлялось про 14. Троє людей отримали серйозні поранення.

Відомо, що зловмисник був відомий поліції раніше, він не хотів співпрацювати з правоохоронцями.

Рано-вранці в суботу поліція продовжує працювати на місці події та збирає свідчення.

Стрілянина сталась у трьох місцях в центрі міста близько першої години ночі за місцевим часом. Постріли лунали у популярному гей-барі London Pub, а також біля джаз-клубу Herr Nilsen та ресторану на виніс. Щонайменше двоє людей загинули.

Підозрюваного затримали, у нього вилучили дві одиниці зброї. Поліція вважає, що підозрюваний є єдиним учасником стрілянини.

В Осло у суботу мав відбутися щорічний прайд.



