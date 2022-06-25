В Осло после стрельбы возле гей-бара отменили прайд, полиция расследует терроризм

Все мероприятия, связанные с прайд-парадом в Осло, отменены после того, как в ночь на субботу в центре города произошла кровавая стрельба.

Об отмене сообщили организаторы прайда в пресс-релизе, пишет "Европейская правда".

"Oslo Pride получил четкий совет и рекомендацию полиции по отмене парада, прайд-парка и других мероприятий, связанных с Oslo Pride", - говорится в сообщении.

По сообщению NRK, полиция расследует стрельбу на популярной улице центрального Осло как терроризм.

По обновленным данным, в результате пострадали 19 человек. Ранее сообщалось о 14. Три человека получили серьезные ранения.

Известно, что злоумышленник был известен полиции ранее, он не хотел сотрудничать с правоохранителями.

Ранним утром в субботу полиция продолжает работать на месте происшествия и собирает показания.

Стрельба произошла в трех местах в центре города около часа ночи по местному времени. Выстрелы раздавались в популярном гей-баре London Pub, а также возле джаз-клуба Herr Nilsen и ресторана на вынос. По меньшей мере, два человека погибли.

Подозреваемый был задержан, у него изъяты две единицы оружия. Полиция считает, что подозреваемый является единственным участником стрельбы.

В Осло в субботу должен был состояться ежегодный прайд.