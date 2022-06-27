РФ звинуватила Канаду у "войовничій русофобії" та оголосила санкції проти десятків посадовців

Міністерство закордонних справ Росії оголосило санкції проти понад 40 посадовців та громадських діячів Канади.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це опублікували 27 червня.

В МЗС заявили, що у відповідь на санкції, запроваджені Канадою проти керівництва російських компаній та членів родин, цим особам на постійній основі забороняють в’їзд до Росії.

Серед 43 осіб у списку - більше десятка співробітників офісу прем’єра та віцепрем’єра Канади (як чинних, так і колишніх), лідерка Ліберальної партії Канади Сьюзан Коуан, колишній очільник Банку Канади Марк Карні, низка посадовців з міністерств до рівня заступника міністра, мер Калгарі, декілька політологів, керівник Канадської асоціації НАТО і колишній міністр оборони Девід Колленетт, кілька представників аналітичних центрів, публіцистів та громадських діячів - у тому числі Крістіан Борис, який вигадав мем "Свята Джавеліна", представник Конгресу Українців Канади Девон Середа Голді, диригентка й організаторка "Оркестру української свободи" Кері-Лінн Вілсон.

"В умовах, коли правлячий у Канаді режим Джастіна Трюдо наполегливо впроваджує курс войовничої русофобії, російська сторона залишає за собою прав вживати контрзаходи у відповідь на відверто ворожі дії Оттави", - заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, 8 червня Канада оголосила новий пакет санкцій проти нафтогазового сектора РФ.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому Канада ввела санкції проти понад 1070 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі. Станом на початок червня Канада заблокувала майже 330 млн доларів, які перебували на російських рахунках або фігурували в угодах за участю осіб, які потрапили під санкції.