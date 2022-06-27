РФ обвинила Канаду в "воинствующей русофобии" и объявила санкции против десятков чиновников

Министерство иностранных дел России объявило санкции против более 40 должностных лиц и общественных деятелей Канады.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом было опубликовано 27 июня.

В МИД заявили, что в ответ на санкции, введенные Канадой против руководства российских компаний и членов семей, этим лицам на постоянной основе запрещают въезд в Россию.

Среди 43 человек в списке – более десятка сотрудников офиса премьера и вице-премьера Канады (как действующих, так и бывших), лидер Либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, бывший глава Банка Канады Марк Карни, ряд должностных лиц из министерств до уровня замминистра, мэр Калгари, несколько политологов, руководитель Канадской ассоциации НАТО и бывший министр обороны Дэвид Колленетт, несколько представителей аналитических центров, публицистов и общественных деятелей - в том числе Кристиан Борис, придумавший мем "Святая Джавелина", представитель Конгресса Украинцев Канады Девон Середа Голди и организатор "Оркестра украинской свободы" Кэри-Линн Уилсон.

"В условиях, когда правящий в Канаде режим Джастина Трюдо настойчиво внедряет курс воинствующей русофобии, российская сторона оставляет за собой право принимать контрмеры в ответ на откровенно враждебные действия Оттавы", - заявили в МИД РФ.

Напомним, 8 июня Канада объявила новый пакет санкций против нефтегазового сектора РФ.

После вторжения России в Украину в феврале Канада ввела санкции против более 1070 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси. По состоянию на начало июня Канада заблокировала почти 330 млн долларов, которые находились на российских счетах или фигурировали в сделках с участием попавших под санкции лиц.