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Не бачимо жодних загроз Україні з боку Придністров'я - президентка Молдови

Понеділок, 27 червня 2022, 19:03

Уряд Молдови робить усе можливе, щоб не дозволити невизнаному Придністров'ю загрожувати Україні.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, пише "Європейська правда"

"Ми пильно відстежуємо всі події в Придністров'ї та не бачимо жодних загроз. Ми робимо все, що можемо, щоб не дати змоги цьому сепаратистському регіону становити загрозу Україні та Молдові. Україна та Молдова мають підтримувати регулярний діалог із питань безпеки, які впливають на наші держави. Ми погодилися працювати разом, щоб підтримувати стабільність та уникнути провокацій, які мають на меті дестабілізувати обстановку", - сказала Санду.

Вона наголосила, що якщо з'явиться щось, що викликатиме занепокоєння, Молдова вживатиме заходів та інформуватиме партнерів.

Зеленський заявив, що Україна відповість на спроби ударів з території невизнаного Придністров'я.

Водночас глава держави наголосив, що "необхідно зробити все, щоб не було дестабілізації у Придністров'ї.

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Придністров'я Молдова

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