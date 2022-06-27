Не видим никаких угроз Украине со стороны Приднестровья – президент Молдовы

Правительство Молдовы делает все возможное, чтобы не разрешить непризнанному Приднестровью угрожать Украине.

Об этом заявила президент Молдовы Мая Санду на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, пишет "Европейская правда"

"Мы внимательно отслеживаем все события в Приднестровье и не видим никаких угроз. Мы делаем все, что можем, чтобы не дать возможности этому сепаратистскому региону представлять угрозу Украине и Молдове. Украина и Молдова должны поддерживать регулярный диалог по вопросам безопасности, влияющим на наши государства. Мы согласились работать вместе, чтобы поддерживать стабильность и избежать провокаций, которые призваны дестабилизировать обстановку", - сказала Санду.

Она подчеркнула, что если появится нечто, что будет вызывать беспокойство, Молдова будет принимать меры и информировать партнеров.

Зеленский заявил, что Украина ответит на попытки ударов с территории непризнанного Приднестровья.

В то же время, глава государства подчеркнул, что "необходимо сделать все, чтобы не было дестабилизации в Приднестровье.