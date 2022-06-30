Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Греція придбає у США винищувачі F-35

Четвер, 30 червня 2022, 07:34

Греція зробить офіційний запит на купівлю нерозголошеної кількості передових винищувачів F-35 у Сполучених Штатів після того, як рішення про їх придбання було підписано в Афінах у середу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Афіни вже повідомили про свої наміри під час поїздки прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса до Вашингтона минулого місяця, тоді як очікується, що міністр оборони Греції Нікос Панагіотопулос і начальник Генерального штабу національної оборони Константінос Флорос прибудуть до США 28 липня.

Придбання F-35 "зміцнить обороноздатність Греції, поглибить американсько-грецьку оперативну сумісність НАТО, забезпечить регіональну стабільність", — написав у Twitter посол США в Греції Джордж Цуніс після зустрічі минулого тижня між Панайотопулосом і представниками Joint Strike Fighter.

У минулому році Греція заявила про наміри придбати  24 французьких винищувачів Rafale виробництва Dassault.  

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція США

Статті

Сім загроз та дві України: що прописав НАТО у новій стратегічній концепції

На першому місці серед загроз для НАТО - Росія. Також частиною російської загрози є Білорусь через свою "військову інтеграцію" з РФ.
29 червня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Мадрида

Ціна відмови: які наслідки матиме ненадання Боснії статусу кандидата у члени ЄС

Боснія і Герцеговина могла отримати статус кандидата у члени ЄС разом з Україною та Молдовою. Цього не сталося – і це добра новина для РФ і погана для всіх інших.
29 червня 2022 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді

Тепер протяжність наземного кордону Росії та НАТО зросте більше ніж удвічі, а Балтійське море перетвориться на "внутрішнє озеро НАТО"...
29 червня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Мадрида