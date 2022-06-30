Греція придбає у США винищувачі F-35

Греція зробить офіційний запит на купівлю нерозголошеної кількості передових винищувачів F-35 у Сполучених Штатів після того, як рішення про їх придбання було підписано в Афінах у середу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Афіни вже повідомили про свої наміри під час поїздки прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса до Вашингтона минулого місяця, тоді як очікується, що міністр оборони Греції Нікос Панагіотопулос і начальник Генерального штабу національної оборони Константінос Флорос прибудуть до США 28 липня.

Придбання F-35 "зміцнить обороноздатність Греції, поглибить американсько-грецьку оперативну сумісність НАТО, забезпечить регіональну стабільність", — написав у Twitter посол США в Греції Джордж Цуніс після зустрічі минулого тижня між Панайотопулосом і представниками Joint Strike Fighter.

У минулому році Греція заявила про наміри придбати 24 французьких винищувачів Rafale виробництва Dassault.