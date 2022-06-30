Греция приобретет у США истребители F-35

Греция запросит покупку неразглашенного количества передовых истребителей F-35 у Соединенных Штатов после того, как решение об их приобретении было подписано в Афинах в среду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Афины уже сообщили о своих намерениях во время поездки премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Вашингтон в прошлом месяце, в то время как ожидается, что министр обороны Греции Никос Панагиотопулос и начальник Генерального штаба национальной обороны Константинос Флорос прибудут в США 28 июля.

Приобретение F-35 "укрепит обороноспособность Греции, углубит американо-греческую оперативную совместимость НАТО, обеспечит региональную стабильность", - написал в Twitter посол США в Греции Джордж Цунис после встречи на прошлой неделе между Панайотопулосом и представителями Joint Strike Fighter.

В прошлом году Греция заявила о намерениях приобрести 24 французских истребителя Rafale производства Dassault.