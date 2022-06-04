У Вільнюсі Марш рівності пройшов з традиційною символікою та прапорами України 

У Вільнюсі учасники цьогорічного маршу рівності принесли на акцію, окрім традиційної символіки ЛГБТ+, українські прапори, щоб висловити солідарність з боротьбою України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

У центрі Вільнюса зібралися тисячі людей. Поліція оцінила кількість учасників у близько 4500 осіб, хоча організатори наполягають, що це занижена цифра і фото та відеозйомка з дрона дає підстави говорити про близько 20 тисяч.

Окрім традиційної веселкової символіки ЛГБТ та плакатів, на фото з акції можна бачити щонайменш декілька прапорів України та прапор Євросоюзу.

У ході взяли участь низка литовських політиків, дипломатів та публічних осіб, у тому числі ведучий Андрюс Тапінас, з ініціативи якого литовці зібрали понад 5 млн євро на "Байрактар" для України.

Паралельно проходило кілька акцій опонентів - молебен за християнські цінності, організований католицькою спілкою, та ще одна акція "За традиційну родину", ініційована громадським діячем.

Нагадаємо, нещодавно Сейм Литви підтримав у першому читанні законопроєкт про громадянський союз, який дозволить юридично засвідчити близькі стосунки у тому числі людям однієї статі.