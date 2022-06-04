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В Вильнюсе Марш равенства прошел с традиционной символикой и флагами Украины

Суббота, 4 июня 2022, 17:29

В Вильнюсе участники марша равенства принесли на акцию, кроме традиционной символики ЛГБТ+, украинские флаги, чтобы выразить солидарность с борьбой Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

В центре Вильнюса собрались тысячи человек. Полиция оценила количество участников в около 4500 человек, хотя организаторы настаивают, что это заниженная цифра и фото и видеосъемка с дрона дают основания говорить о около 20 тысячах.

 

Кроме традиционной радужной символики ЛГБТ и плакатов, на фото с акции можно видеть как минимум несколько флагов Украины и флаг Евросоюза.

 

В шествии приняли участие ряд литовских политиков, дипломатов и публичных лиц, в том числе ведущий Андрюс Тапинас, по инициативе которого литовцы собрали более 5 млн евро на "Байрактар" для Украины.

Параллельно проходило несколько акций оппонентов – молебен за христианские ценности, организованный католическим союзом, и еще одна акция "За традиционную семью", инициированная общественным деятелем.

Напомним, недавно Сейм Литвы поддержал в первом чтении законопроект о гражданском союзе, который позволит юридически засвидетельствовать близкие отношения, в том числе людям одного пола.

 

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Литва

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