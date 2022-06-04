Німці скаржаться на переповнені потяги через святкові вихідні і проїзні за 9 євро

У Німеччині повідомляють про переповнені регіональні потяги на багатьох напрямках - у зв’язку з вихідними перед Трійцею та початком дії проїзних за 9 євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка видань з посиланням на dpa.

У Deutsche Bahn вранці у суботу попередили, що спостерігають дуже високий попит на регіональні поїзди, особливо у туристичних напрямках, та порадили перевірити ситуацію по DB Navigator перед поїздкою.

Пасажири скаржаться на переповнені вагони, подекуди ті, хто планував поїздку на вихідні з велосипедом, не змогли втиснутися. На додачу, повідомляли про випадки затримок через дрібні несправності.

DB також попередила пасажирів, що цими вихідними краще не намагатися їхати на відпочинок з велосипедом.

Найбільше навантаження - у потягах, які прямують в міста на узбережжі Балтійського моря. На додачу, повідомляли про випадки затримок через дрібні несправності.

Нагадаємо, з 1 червня в Німеччині стали доступними універсальні проїзні вартістю 9 євро, які дозволяють використовувати громадський транспорт протягом місяця.

Ініціатива має на меті допомогти громадянам Німеччини зекономити через зростання цін, а також заохотити їх користуватися громадським транспортом на противагу автомобілям.