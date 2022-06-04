У передмісті Афін частково евакуювали жителів через сильну лісову пожежу

У південно-східному передмісті Афін евакуювали частину місцевих мешканців через сильну лісову пожежу, яка загрожує будинкам та лініям електропередач.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Пожежа спалахнула після опівдня на південних схилах гори Іметт, яка височіє на околицях міста, поширенню вогню сприяв сильний вітер. Дим від пожежі накрив південну частину столиці.

З вогнем борються понад 100 пожежників, шість спеціалізованих літаків і чотири гелікоптери. Частину жителів району Гліфада, будинки яких найближче до місця пожежі, евакуювали - зокрема, мешканців будинку для літніх людей.

Представник пожежної бригади у коментарі Reuters повідомив, що вогонь вже зачепив декілька будинків і машин. Серед пожежників є троє постраждалих.

Як пише Kathimerini, допомагають зупиняти вогонь також чимало добровольців, які не є пожежниками.

Це вже третя пожежа в районі міста за останні 20 днів.

Нагадаємо, торік протягом більшої частини літа Греція потерпала від регулярних лісових пожеж - як і більшість країн Середземномор'я - на тлі посухи та аномальної спеки.