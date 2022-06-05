Проросійська опозиція може виграти вибори у Словаччині – опитування

У випадку дострокових виборів, словацька опозиція має високі шанси сформувати новий уряд.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktuality, про це свідчить опитування агентства Фокус для TV Markíza.

Опитування показало – перші дві сходинки займуть опозиційні партії двох колишніх прем’єрів "Голос" Петра Пеллегріні (20,3%) та Smer-SD Роберта Фіцо (14,9%).

На третьому місці – ліберальна партія SaS чинного міністра фінансів Ріхарда Суліка (11,1%).

До парламенту також проходять близька до чинної президентки Зузани Чапутової партія "Прогресивна Словаччина" (9,1%), партія чинного прем’єра Едуарда Гегера OĽaNO (8,1%), партії "Республіка" (6,9%), KDH (6,5%), а також "Ми родина" (5,6%).

Моделювання розподілу мандатів показує, що за таких розкладів дві опозиційні партії отримають разом 64 мандатів, тоді як для формування уряду необхідно 75.

Це означає, що для коаліції їм буде потрібно альянс із будь-якою із інших партій.

Нагадаємо, чергові парламентські вибори у Словаччині пройдуть на початку 2024 року.

Попередні вибори 2020 року відзначилися перемогою опозиції над авторитарною владою Фіцо та Пеллегріні. Зараз ці політики часто озвучують тези, близькі до РФ, зокрема – не підтримують надання зброї Україні.