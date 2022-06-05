Пророссийская оппозиция может выиграть выборы в Словакии – опрос

В случае досрочных выборов словацкая оппозиция имеет высокие шансы сформировать новое правительство.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality, об этом свидетельствует опрос агентства Фокус для TV Markíza.

Опрос показал – первые две строчки займут оппозиционные партии двух бывших премьеров "Голос" Петра Пеллегрини (20,3%) и Smer-SD Роберта Фицо (14,9%).

На третьем месте – либеральная партия SaS действующего министра финансов Рихарда Сулика (11,1%).

В парламент также проходят близкая к действующей президентке Зузане Чапутовой партия "Прогрессивная Словакия" (9,1%), партия действующего премьера Эдуарда Гегера OĽaNO (8,1%), партии "Республика" (6,9%), KDH ( 6,5%), а также "Мы семья" (5,6%).

Моделирование распределения мандатов показывает, что при таких раскладах две оппозиционные партии получат вместе 64 мандата, тогда как для формирования правительства необходимо 75.

Это значит, что для коалиции им потребуется альянс с любой из других партий.

Напомним, очередные парламентские выборы в Словакии пройдут в начале 2024 года.

Предыдущие выборы 2020 года ознаменовались победой оппозиции над авторитарными властями Фицо и Пеллегрини. Сейчас эти политики часто озвучивают тезисы, близкие к РФ, в частности не поддерживают предоставление оружия Украине.