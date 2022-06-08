Спікер Сенату Франції анонсував візит в Україну

Голова Сенату Франції Жерар Ларше "невдовзі" вирушить до Києва на запрошення речника Верховної ради Руслана Стефанчука.

Про це пише Le Figaro, повідомляє "Європейська правда",

Ларше уточнив, що він, звичайно, доповість про цей візит президенту Еммануелю Макрону, "бо бувають часи, коли Франція має говорити в один голос".

Голова Сенату підтвердив свою підтримку України у заявці на отримання статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

"Я говорю це щиро і з усією відповідальністю, Україна написала кров'ю кілька умов, необхідних для набуття статусу кандидата", — заявив Ларше, додавши, що "Європейський Союз не може відвернутися від України, відмовивши у цьому статусі".

Минулого тижня Макрон заявив, що не виключає поїздки до Києва найближчим часом.

Президент Франції також заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення.