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Спикер Сената Франции анонсировал визит в Украину

Среда, 8 июня 2022, 07:48

Председатель Сената Франции Жерар Ларше "скоро" отправится в Киев по приглашению cпикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда",

Ларше уточнил, что он естественно доложит об этом визите президенту Эммануэлю Макрону, "потому что бывают времена, когда Франция должна говорить в один голос".

Председатель Сената подтвердил свою поддержку Украины в ее заявке на получение статуса кандидата в члены Европейского Союза.

"Я говорю это от души и со всей ответственностью, Украина написала кровью несколько условий, необходимых для получения статуса кандидата", — заявил Ларше, подтвердив, что "Европейский Союз не может отвернуться от Украины, отказав в этом статусе.

На прошлой неделе Макрон заявил, что не исключает поездки в Киев в ближайшее время.

Президент Франции также заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение.

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Франция

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