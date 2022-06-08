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Німеччина посилить військову місію в Литві і виділить бригаду для захисту у разі потреби - ЗМІ

Середа, 8 червня 2022, 11:38

Чисельність німецьких військ у Литві в рамках місії НАТО буде збільшена з 1000 до 1500 осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на урядові джерела.

За даними агентства, Берлін також виділить одну боєздатну бригаду чисельністю близько 3000 осіб, яку можна буде швидко перекинути для захисту Литви у разі потреби.

Німеччина зараз очолює багатонаціональний батальйон у Литві, який налічує близько 1000 осіб.

У вівторок німецький канцлер Олаф Шольц під час візиту до Литви заявив про намір розширення батальйону до розміру бригади у довгостроковій перспективі.

При цьому литовський президент Гітанас Науседа сказав, що бригада буде створена не більше ніж через півтора року.

Країни Балтії тепер очікують на додаткові війська з Канади та Великобританії, які очолюють аналогічні підрозділи НАТО в Латвії та Естонії, сказав Науседа журналістам.

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Литва Німеччина Розширення НАТО

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