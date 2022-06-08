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Германия усилит военную миссию в Литве и выделит бригаду для защиты в случае необходимости - СМИ

Среда, 8 июня 2022, 11:38

Численность немецких войск в Литве в рамках миссии НАТО будет увеличена с 1000 до 1500 человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на правительственные источники.

По данным агентства, Берлин также выделит одну боеспособную бригаду численностью около 3000 человек, которую можно будет быстро перебросить для защиты Литвы в случае необходимости.

Германия сейчас возглавляет многонациональный батальон в Литве, насчитывающий около 1000 человек.

Во вторник немецкий канцлер Олаф Шольц во время визита в Литву заявил о намерении расширения батальона до размера бригады в долгосрочной перспективе.

При этом литовский президент Гитанас Науседа сказал, что бригада будет создана не более чем через полтора года.

Страны Балтии теперь ожидают дополнительных войск из Канады и Великобритании, которые возглавляют аналогичные подразделения НАТО в Латвии и Эстонии, сказал Науседа журналистам.

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Литва Германия Расширение НАТО

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