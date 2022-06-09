США відправили чергову партію гаубиць M777 Україні

Сполучені Штати відправили чергову партію причіпних гаубиць M777 в рамках пакету військової допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням.

Про це йдеться у повідомленні Пентагону на сторінці у Facebook, пише "Європейська правда",

"Гаубицю M777 Корпусу морської піхоти США завантажують на C-17 Globemaster III ВПС США на авіабазі Марч, Каліфорнія, в рамках допомоги США в гарантуванні безпеки Україні", - йдеться в повідомленні.

До повідомлення також додана фотографія однієї з гаубиць, яку вантажать у літак.

Раніше Норвегія офіційно підтвердила, що передала Україні 22 самохідні гаубиці М109, включаючи запасні частини, боєприпаси та інше спорядження. САУ вже задіяні на фронті.

Нагадаємо, посол США повідомила, що Вашингтон вже надав Україні 1 мільярд доларів прямої підтримки для зміцнення економіки, ще 7,5 мільярда доларів будуть надані пізніше.