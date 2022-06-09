США отправили очередную партию гаубиц M777 Украине
Четверг, 9 июня 2022, 07:31
Соединенные Штаты отправили очередную партию прицепных гаубиц M777 в рамках пакета военной помощи Украине для борьбы с российским вторжением.
Об этом говорится в сообщении Пентагона на странице в Facebook, пишет "Европейская правда",
"Гаубицу M777 Корпуса морской пехоты США загружают на C-17 Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч, Калифорния, в рамках помощи США в обеспечении безопасности Украине", - говорится в сообщении.
К сообщению также добавлена фотография одной из гаубиц, которую грузят в самолет.
Ранее Норвегия официально подтвердила, что передала Украине 22 самоходных гаубицы М109, включая запасные части, боеприпасы и другое снаряжение. САУ уже задействованы на фронте.
Напомним, посол США сообщила, что Вашингтон уже предоставил Украине 1 миллиард долларов прямой поддержки для укрепления экономики, еще 7,5 миллиарда долларов будут предоставлены позже.