США вже надали Україні $1 млрд прямої підтримки – посол

Сполучені Штати надали Україні один мільярд доларів прямої підтримки для зміцнення економіки, ще 7,5 мільярда доларів будуть надані пізніше.

Про це у Twitter повідомила посол США в Україні Бріджет Брінк, пише "Європейська правда".

"Як я сказала економічному керівництву України, підтримка України означає зміцнення її економіки. Пряма підтримка в розмірі $1 мільярда вже тут, щоб допомогти Україні та її народу рухатися вперед, і ще $7,5 мільярда очікується", – зазначила вона.

Як я сказала економічному керівництву України у @mineconomdev @MinFin_Ukraine @NBUkraine, підтримка України означає зміцнення її економіки. Пряма підтримка в розмірі $1 мільярда вже тут, щоб допомогти Україні та її народу рухалися вперед, і ще $7,5 мільярда очікується. pic.twitter.com/McAKa20APz — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 8, 2022

"Рішучий народ України вже працює над відбудовою. Я бачила цю рішучість в їхніх очах і чула її в їхніх голосах. Ми пересвідчимось, щоб наша допомога дісталася до тих, хто її потребує, та підтримає суверенну, незалежну, демократичну та процвітаючу Україну", – додала Брінк.

Нагадаємо, наприкінці травня президент США Джо Байден підписав пакет допомоги Україні на $40 млрд.

Посол України у США Оксана Маркарова пояснювала, що 40 мільярдів доларів екстреного фінансування для підтримки українського народу, що будуть виділені з бюджету США, будуть спрямовані не лише на закупівлю зброї.