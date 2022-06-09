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США вже надали Україні $1 млрд прямої підтримки – посол

Четвер, 9 червня 2022, 00:45

Сполучені Штати надали Україні один мільярд доларів прямої підтримки для зміцнення економіки, ще 7,5 мільярда доларів будуть надані пізніше.

Про це у Twitter повідомила посол США в Україні Бріджет Брінк, пише "Європейська правда".

"Як я сказала економічному керівництву України, підтримка України означає зміцнення її економіки. Пряма підтримка в розмірі $1 мільярда вже тут, щоб допомогти Україні та її народу рухатися вперед, і ще $7,5 мільярда очікується", – зазначила вона.

"Рішучий народ України вже працює над відбудовою. Я бачила цю рішучість в їхніх очах і чула її в їхніх голосах. Ми пересвідчимось, щоб наша допомога дісталася до тих, хто її потребує, та підтримає суверенну, незалежну, демократичну та процвітаючу Україну", – додала Брінк.

Нагадаємо, наприкінці травня президент США Джо Байден підписав пакет допомоги Україні на $40 млрд.

Посол України у США Оксана Маркарова пояснювала, що 40 мільярдів доларів екстреного фінансування для підтримки українського народу, що будуть виділені з бюджету США, будуть спрямовані не лише на закупівлю зброї.

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